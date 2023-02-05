В Минсоцполитики объяснили, что помощь может оформить любая нуждающаяся семья.

Для получения бесплатных продуктов нужно:

  • зарегистрироваться на платформе есть Помощь ;
  • оставить заявку на получение помощи — выберите из списка партнеров сеть супермаркетов АТБ ;
  • когда заявку выберет благотворитель и произведет оплату, оформивший ее получит специальный код в электронном кабинете на платформе.

При покупке на кассе предоставляется код со смс-сообщения или отображается подписка на e-Помощь, где есть штрих-код для сканирования.

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Так можно будет воспользоваться помощью благотворителя, для тех, кто хочет осуществить оплату вместо человека, который отправил заявку на помощь:

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  • перейти по ссылке на платформу;
  • выбрать заявку, которую хотите закрыть и удобный номинал для оплаты (доступно 200, 500 и 1000 гривен);
  • оплатить сумму, которую вы выбрали.

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Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.