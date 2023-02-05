В Минсоцполитики объяснили, что помощь может оформить любая нуждающаяся семья.
Для получения бесплатных продуктов нужно:
- зарегистрироваться на платформе есть Помощь ;
- оставить заявку на получение помощи — выберите из списка партнеров сеть супермаркетов АТБ ;
- когда заявку выберет благотворитель и произведет оплату, оформивший ее получит специальный код в электронном кабинете на платформе.
При покупке на кассе предоставляется код со смс-сообщения или отображается подписка на e-Помощь, где есть штрих-код для сканирования.
Так можно будет воспользоваться помощью благотворителя, для тех, кто хочет осуществить оплату вместо человека, который отправил заявку на помощь:
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- перейти по ссылке на платформу;
- выбрать заявку, которую хотите закрыть и удобный номинал для оплаты (доступно 200, 500 и 1000 гривен);
- оплатить сумму, которую вы выбрали.
Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".
Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.