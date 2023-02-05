Украинцы смогут получить не только финансовую помощь - стало известно, как оформить заявку на бесплатные продукты.

В Минсоцполитики объяснили, что помощь может оформить любая нуждающаяся семья.

Для получения бесплатных продуктов нужно:

зарегистрироваться на платформе есть Помощь ;

оставить заявку на получение помощи — выберите из списка партнеров сеть супермаркетов АТБ ;

; когда заявку выберет благотворитель и произведет оплату, оформивший ее получит специальный код в электронном кабинете на платформе.

При покупке на кассе предоставляется код со смс-сообщения или отображается подписка на e-Помощь, где есть штрих-код для сканирования.

Так можно будет воспользоваться помощью благотворителя, для тех, кто хочет осуществить оплату вместо человека, который отправил заявку на помощь:

перейти по ссылке на платформу;

выбрать заявку, которую хотите закрыть и удобный номинал для оплаты (доступно 200, 500 и 1000 гривен);

оплатить сумму, которую вы выбрали.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.