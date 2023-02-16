В Киевской области 16 февраля из многоэтажного дома выпала 11-летняя девочка.

От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"В городе Бровары из многоэтажного дома выпала 11-летняя девочка. О случае в полицию сообщили очевидцы сегодня, 16 февраля, в 12:09. От полученных травм малолетняя умерла до приезда медиков", - рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями. Как сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, причиной трагедии, по предварительным данным, может быть самоубийство.

Обстоятельства трагедии установят следователи.

Ранее сообщалось, что трагедией закончились поиски 8-летнего украинца.

Спасателей вызвали для помощи в поисках. В службе спасения рассказали, что во время поисков спасатели обнаружили брешь на покрытом льдом пруду. Они добрались туда на снегоболотоходе и увидели тело мальчика.

Под льдом обнаружили тело ребенка, подняли мальчика со пруда и доставили на берег. Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

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