В плену 30-летняя Олеся Мельниченко жила в надежде увидеть своего маленького сына, мечтала обнять его и сделать его жизнь лучше.

30-летняя Олеся Мельниченко - военнослужащая из Запорожья, служившая в составе полка "Азов" и находившаяся весной на "Азовстали". Олеся попала в плен россиян 24 мая при выходе с завода и провела там 223 дня. В интервью для "Укринформа" она рассказала, как наконец увидела своего ребенка после плена.

На "Азовстали" она была медиком. Олеся с позывним "Хильд" лечила все, от простуды и до вскрытия гнойных ран, также оказывала помощь непосредственно раненым в отдельном медицинском бункере, который оборудовали на заводе.

31 марта на "Азовстале" Олеся Мельниченко отметила свой 30-й день рождения. Говорит, "пригласила" на него лучших, самых искренних и настоящих людей. Ребята из "Азова" давно уже стали для нее более чем просто собратьями и сестрами.

Олеся вспомнила также свой плен, который считает самым ужасным периодом в жизни. Всех, кто вышел с завода, увезли в колонию в Оленовке.

Олеся вспоминает, что они там жили в дисциплинарном изоляторе. Он рассчитан на 6 мест, на которых разместили 28 пленных украинских женщин. В том изоляторе не было матрасов, проточной воды. Одно время девушкам приходилось спать на спальниках или карематах на полу. Время от времени девушек вызывали на допросы, но до сих пор остается загадкой, что российские военные хотели от них услышать.

27 сентября "Хильд" вместе с другими украинскими пленниками перевезли в колонию на территории рф. Там условия были лучше, чем в Оленовки, но пленных заставляли петь российский гимн и постоянно уговаривали взять гражданство россии. А когда те отказывались, у них постоянно спрашивали: "А почему? Вам, что плохо здесь?".

В плену Олеся жила в надежде увидеть своего маленького сына и держалась ради него. Ему в феврале 2023 года исполняется четыре года.

День обмена начался с того, что в камеру к девушкам вошли россияне. Те, чьи фамилии назвали, должны были выходить с вещами. По "традиции", связали руки, завязали глаза, забросили в КамАЗ, затем пересадили в самолет и увезли в Украину.

После плена ей предстояло долгое лечение и реабилитации в больнице. На Новый год Олесе врачи разрешили увидеться с ребенком. О самом желанном мгновении медик вспоминает со всеми деталями.

"Первого января муж привез меня домой из больницы, накрыл одеялом и сказал ребенку, что у него есть еще один новогодний подарок. Сын снял одеяло и спросил: "Мама?" Я сказала: "Да, мама". Он уже очень классно говорит, все понимает, считает до 20... И каждый раз у отца спрашивает: "А мама больше не уйдет на работу?" Для него я была на работе все это время, и он всем, когда спрашивали о маме, говорил: "Моя мама – военная, и она защищает Украину", - рассказала Олеся.



Олеся еще не ела свое любимое блюдо – мамину жареную курицу, но уже питалась сладостями и кофе. Она привыкает к свободе, едва избавилась от привычки вставать в шесть утра, но в глаза посторонним смотреть еще опасается.

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