Малышка родилась, когда пограничник с позывным «Чили» уже был в плену, пишет Politeka.net со ссылкой на государственную пограничную службу Украины.

Сообщается, что боец ​​из военных династии. В ряды пограничников присоединился в 2014, поступив в Национальную академию Госпогранслужбы, а с июля 2021 начал охрану границы на Донецком направлении.

Во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Чили вместе с побратимами держал оборону Мариуполя.

После ожесточенных боев Чили попал в плен в Оленевке.

«Эта тюрьма в очень заброшенном состоянии, не было ни окон, ни кроватей, спали прямо на полу. Есть было нечего, кормили один раз в день баландой, а пить вообще по несколько дней не давали, относились как к хламу. Постоянно морально давили, что они Украину разбомбили, и мы уже никому не нужны. Это был один из способов сломать нас. Но мы точно знали, что нас не бросят, нас ждут и обязательно освободят. А я еще больше ожидал этот момент, ведь знал, что у меня в скором времени родится долгожданная дочь, маленькая принцесса, которой будет необходим отец», - рассказал пограничник.

И счастливый миг наступил. В ноябре 2022 года Николай вместе с другими защитниками Мариуполя вернулся из плена и впервые смог взять на ручки свою 6-месячную дочь Еву, ради которой держался до последнего.

Захисник Маріуполя пройшов російський полон та вперше пригорнув свою донечкуhttps://t.co/RH0t9I9oLZ pic.twitter.com/BnvhjAu4kE — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) February 9, 2023

«Чили прошел лечение в госпитале, отпраздновал свой второй день рождения в кругу своей любящей семьи и продолжает давать отпор врагу на юге нашей страны», - рассказали ГНСУ.

Напомним, ранее сообщалось о новой масштабной атаке на города Украины.

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