Малышка родилась, когда пограничник с позывным «Чили» уже был в плену, пишет Politeka.net со ссылкой на государственную пограничную службу Украины.
Сообщается, что боец из военных династии. В ряды пограничников присоединился в 2014, поступив в Национальную академию Госпогранслужбы, а с июля 2021 начал охрану границы на Донецком направлении.
Во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Чили вместе с побратимами держал оборону Мариуполя.
После ожесточенных боев Чили попал в плен в Оленевке.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Может достичь 9 баллов: сейсмолог предупредил о возможности мощного землетрясения на Одесчине
В Киеве раздался мощный взрыв на территории завода: под завалами могут быть люди
Касается призыва и повесток: Виталий Ким записал важное видеообращение
"Как оберег": девушка, выжившая в Днепре, рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась
«Эта тюрьма в очень заброшенном состоянии, не было ни окон, ни кроватей, спали прямо на полу. Есть было нечего, кормили один раз в день баландой, а пить вообще по несколько дней не давали, относились как к хламу. Постоянно морально давили, что они Украину разбомбили, и мы уже никому не нужны. Это был один из способов сломать нас. Но мы точно знали, что нас не бросят, нас ждут и обязательно освободят. А я еще больше ожидал этот момент, ведь знал, что у меня в скором времени родится долгожданная дочь, маленькая принцесса, которой будет необходим отец», - рассказал пограничник.
И счастливый миг наступил. В ноябре 2022 года Николай вместе с другими защитниками Мариуполя вернулся из плена и впервые смог взять на ручки свою 6-месячную дочь Еву, ради которой держался до последнего.
«Чили прошел лечение в госпитале, отпраздновал свой второй день рождения в кругу своей любящей семьи и продолжает давать отпор врагу на юге нашей страны», - рассказали ГНСУ.
Напомним, ранее сообщалось о новой масштабной атаке на города Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось неожиданное видео, как Валерий Залужный стал тем, кем он есть.
Ранее выяснилось, на что Валерий Залужный потратил миллион наследства, которое получил.