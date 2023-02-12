Полицейские спецподразделения "Белые ангелы" эвакуировали из Бахмута 7-летнюю девочку, ее маму и дедушку.

Как пишет BBC, семья долго не хотела уезжать, и маленькая Анна провела в подвале многоэтажки полгода – все это время она почти не выходила на улицу.

"Пол года девочка не видела света, не гуляла по городу и не играла со сверстниками", - рассказывают полицейские.

На многих фотографиях девочка выглядит бледной, только светящиеся глаза.

7-летняя Анна рассказывала, что вместе с мамой, дедушкой Валерием, двумя кошками и собакой Мушкой сидела в подвале почти целыми днями.

Стены украшали красочные рисунки, но темный подвал все равно напоминал тюремную камеру.

Но когда они в уговор прибыли к укрытию, где жила семья, там был только дедушка, а женщина испугалась и вместе с дочерью ушла из подвала.

На видео полицейских слышно, как они обращаются в темном подвале к дедушке Анне: "Вы хотите, чтобы ребенок здесь задохнулся? Ну, какое будущее здесь, в подвале?"

"Белые ангелы" вместе с дедушкой отправились искать женщину и через несколько часов нашли их в местном "пункте несокрушимости". В полиции пишут, что Юлию пришлось еще немного уговаривать, прежде чем она окончательно согласилась выехать из Бахмута.

"Белые Ангелы" нашли бесплатную квартиру в Покровском районе Донецкой области и эвакуировали туда девочку вместе с семьей.

Это временное жилье. В дальнейшем семья будет решать, куда ехать дальше, а полицейские будут следить за их судьбой.

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