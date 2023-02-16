Спасателей вызвали для помощи в поисках. В службе спасения рассказали, что во время поисков спасатели обнаружили брешь на покрытом льдом пруду. Они добрались туда на снегоболотоходе и увидели тело мальчика, передает " Захід.net".
Как сообщила пресс-служба ГСЧС Черновицкой области, ребенок исчез около обеда в селе Чорторыя Вижницкого района.
«К нам обратились полицейские с сообщением о том, что исчез ребенок и нужна помощь в поисках. Во время поисковых работ спасатели обнаружили брешь на кризисе на одном из прудов, которые расположены вблизи дома, где живет мальчик», – отметил представитель управления ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук.
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Под льдом обнаружили тело ребенка, подняли мальчика со пруда и доставили на берег. Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
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