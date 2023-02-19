Прасковья Андреевна и Василий Андреевич из села Кухари на Киевщине 22 февраля отметят 75 лет вместе. Как паре удалось столько лет удержать уют, тепло и любовь в семье и о них говорят самые родные.

Как говорится в сюжете 1+1 , женщине - 92 года, мужчине - 96. В этом году супруги отмечают вторую бриллиантовую свадьбу. История их любви началась с землянки во время Второй мировой войны.

Прасковья вспоминает, что в молодости любила ребят, хорошо поющих и танцующих, а Василий не был любителем ни одного, ни другого. "Но он был красив! Самым красивым на всю деревню", - говорит женщина. Пара поженилась, впоследствии у них родилась дочь Надежда.

В 1950-х супруги переехали работать в Киев на строительстве. А только что вышли на пенсию, вернулись в родные Кухари, построили дом, занялись хозяйством. 7 лет назад у Василия Андреевича произошел инсульт, с того момента мужчина парализован, но любимая всегда рядом. А еще у пары есть ритуал: в 13:00 они каждый день пьют кофе.

Прошлой весной пара во второй раз при жизни застала войну, два месяца семья была во Львове. Их село изрядно пострадало из-за полномасштабного вторжения РФ, но при первой же возможности семья вернулась домой.

"Я попал в эту семью 52 года назад. Эта пара – пример для многих. 75 лет – это только вообразить!" – говорит зять Владислав Попов.

75 лет, юбилейная годовщина свадьбы – коронная свадьба или вторая бриллиантовая.

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