Начальнику управления образования Голосеевской райадминистрации Киева выдвинули подозрение по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, Управление образования Голосеевской РГА по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку 17 генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытие учебных заведений Голосеевского района.
Стоимость договора составила более 3,7 млн. грн.
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При этом с целью безосновательного и незаконного получения средств из городского бюджета чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, предложившему цены значительно выше рыночных. Это привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 1,3 млн. грн.
Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.
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