Начальнику управления образования Голосеевской райадминистрации Киева выдвинули подозрение по факту присвоения бюджетных средств и служебного подлога.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, Управление образования Голосеевской РГА по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку 17 генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытие учебных заведений Голосеевского района.

Стоимость договора составила более 3,7 млн. грн.

При этом с целью безосновательного и незаконного получения средств из городского бюджета чиновники обеспечили победу в тендере предпринимателю, предложившему цены значительно выше рыночных. Это привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 1,3 млн. грн.

Следствие продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

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