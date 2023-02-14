Неизвестные, представившись врачами, зашли в квартиру 82-летней бабушки в Николаеве.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Мошенники рассказали, что дочери женщины срочно необходима операция. Но для этого нужно немедленно оплатить 3300 долларов. Женщина даже не позвонив по дочери, сразу согласилась на условия и отдала средства этим двоим мужчинам.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», предусматривающий наказание до трех лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают личность злоумышленников.

В полиции Николаевской области рассказали, что такая афера рассчитана на эмоциональные переживания человека и сильное желание помочь близкому попавшему в беду человеку. Мошенники звонят друзьям или родственникам, выдавая себя либо за самих жертв, либо за представителей определенных профессий (врачи, следователи, прокуроры и т.д.), изображают экстренную ситуацию (попал в больницу, ДТП или в отделение полиции) и умоляют срочно отправить деньги, например, на неотложную операцию.

Первое, что нужно сделать в такой ситуации, не бежать перечислять средства, а лично перезвонить лицу, которое якобы попало в беду. Если до нее не удалось дозвониться, это не повод для паники. Свяжитесь с другими его родственниками, друзьями или знакомыми и выясните, когда его видели в последний раз и где он может быть. Наконец, перезвоните в больницу или полицейский участок и спросите, доставлялся ли такой человек.

Напомним, ранее стало известно о громком скандале в Минздраве.

Также сообщалось, что стали известны колоссальные масштабы хищений на таможне.

Кроме того, Politeka.net писала, что киевская чиновница неплохо "заработала" на генераторах для школ.