Общую операцию с обысками по всей вертикали таможни проводят Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины, пишет Politeka.net со ссылкой на ДБР.

Согласно сообщениям, только по предварительным оценкам, ежемесячно сделки на таможне вымывали из государственного бюджета ориентировочно до 10 миллиардов гривен.

«Это – треть от того, что должно собирать учреждение в течение месяца, то есть, каждая третья гривна из таможенного сбора шла в карманы коррупционеров», - подчеркнули в ДБР.

В настоящее время начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

Кроме того, установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.

В свою очередь, комментируя масштабы хищения, советник главы МВД бывший народный депутат Антон Геращенко заявил, что 10 миллиардов гривен в месяц — это 500 тысяч бронежилетов или сотни тысяч крупнокалиберных снарядов для уничтожения наших врагов. Это цена 20 танков Абрамса или 30 истребителей F16.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду 1 февраля уволил руководящий состав украинской таможни.

Также сообщалось, что в Одесской области задержаны должностные лица таможни.

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