В Киеве водитель с эпилепсией устроил масштабное ДТП - пять автомобилей получили повреждения.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, водитель авто SsangYong Rexton потерял сознание и протаранил 5 авто.

ДТП случилось на спуске Евгения Коновальца - водитель врезался в автомобиль Volkswagen сервиса такси Uber, а также в авто Mitsubishi и вылетел на тротуар, где столкнулся с Hyundai и еще одним Volkswagen.

Прибывшие на место врачи скорой оказали водителю первую помощь.

Ранее сообщалось, что в аварии в Умани погибли двое рабочих-автодорожников, водителя задержали и поместили под стражу. Следователи открыли уголовное производство.

Недалеко от села Нестеровка Уманского района. На автодороге рабочие автодорожники ремонтировали дорожное полотно. При выполнении работ работники установили знаки – «дорожные работы» и «ограничение скорости».

Предварительно правоохранители установили, что 45-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль дорожной службы. Двое мужчин 39 и 43 лет, которые находились рядом.

Водитель грузового автомобиля задержан.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, генератор унес жизнь украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.

Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она ​​стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.