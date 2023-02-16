Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, водитель авто SsangYong Rexton потерял сознание и протаранил 5 авто.
ДТП случилось на спуске Евгения Коновальца - водитель врезался в автомобиль Volkswagen сервиса такси Uber, а также в авто Mitsubishi и вылетел на тротуар, где столкнулся с Hyundai и еще одним Volkswagen.
Прибывшие на место врачи скорой оказали водителю первую помощь.
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Ранее сообщалось, что в аварии в Умани погибли двое рабочих-автодорожников, водителя задержали и поместили под стражу. Следователи открыли уголовное производство.
Недалеко от села Нестеровка Уманского района. На автодороге рабочие автодорожники ремонтировали дорожное полотно. При выполнении работ работники установили знаки – «дорожные работы» и «ограничение скорости».
Предварительно правоохранители установили, что 45-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль дорожной службы. Двое мужчин 39 и 43 лет, которые находились рядом.
Водитель грузового автомобиля задержан.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, генератор унес жизнь украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.
Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.