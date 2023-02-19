Мария Посевнич из села Просикуряны на Буковине 11 лет передвигается на колесном кресле. В январе она родила сына – это ее пятый ребенок. Когда забеременела второй, передвигаясь уже на колесном кресле, ей говорили делать аборт. Сейчас женщина воспитывает детей, несмотря на общественное осуждение .

Как говорится в сюжете "Суспільного" , женщина получила травму позвоночника, когда упала с шестого этажа. Теперь вставать с постели ей больно. Врачи советуют женщине делать меньше движений, чтобы ее полностью не парализовало. С уходом за детьми, уборкой и приготовлением пищи ей помогает мужчина.

Во время первой беременности, когда уже была на колесном кресле, ей советовали делать аборт, потому что якобы не сможет выносить ребенка в любом случае.

"Некоторые пишут: "Зачем рожать так много детей?", "Что ты можешь дать тому ребенку, если ты сама на инвалидной коляске?" Есть такие врачи, которые говорят: "Вам нужно перевязать трубы", - говорит Мария.

Последняя беременность была тяжелой: три недели женщина лежала на поддержке, в 20 недель сдерживали плод, на 33 недели были роды – на седьмом с половиной месяце. Из-за того, что ребенок не дышал сам, его забрали в реанимацию.

"Понимаю, что я действительно физически не могу пойти на рыбалку или поиграть с детьми в футбол, но я стараюсь много уделять им времени. Мы с ними играем очень много, УНО играем, разрисовываем", - говорит женщина.

Старшей дочери Марии 15 лет, Ивану – 8 лет, Насте 5 лет. С самой маленькой дочерью женщине помогает старший сын.

Напомним, в Украине планируют провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.

Как сообщала Politeka, штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.

Также Politeka писала, что судьям с пенсией больше 150 тысяч грн хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.