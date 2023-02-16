Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале.
Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом, но ее могут начать только после объявления подозрения в уклонении от призыва по мобилизации.
"После объявления в розыск следователь обращается с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший розыск", – уточнил адвокат.
Для того, чтобы военнообязанного объявили в розыск и задержали, необходимы такие основания:
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- решение суда;
- наличие обоснованного подозрения;
- открытое уголовное производство.
В рамках административного дела или на основании порядка, определенного Кабмином, объявление в розыск невозможно.
"То, что в Порядке указано, что ТЦК может обращаться в полицию по розыску, задержанию и доставке граждан, уклоняющихся от воинского долга, – это подмена понятий", – добавил адвокат.
По его словам, ТЦК могут обращаться в полицию для установления местонахождения и сопровождения в военкомат, но не для розыска, задержания и доставки.
Напомним, что призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть на призывные участки для медосмотра.
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