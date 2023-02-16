Территориальные центры комплектации не имеют права давать распоряжение о розыске военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале.

Процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом, но ее могут начать только после объявления подозрения в уклонении от призыва по мобилизации.

"После объявления в розыск следователь обращается с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, объявивший розыск", – уточнил адвокат.

Для того, чтобы военнообязанного объявили в розыск и задержали, необходимы такие основания:

решение суда;

наличие обоснованного подозрения;

открытое уголовное производство.

В рамках административного дела или на основании порядка, определенного Кабмином, объявление в розыск невозможно.

"То, что в Порядке указано, что ТЦК может обращаться в полицию по розыску, задержанию и доставке граждан, уклоняющихся от воинского долга, – это подмена понятий", – добавил адвокат.

По его словам, ТЦК могут обращаться в полицию для установления местонахождения и сопровождения в военкомат, но не для розыска, задержания и доставки.

Напомним, что призывники, которым исполнилось 27 лет, должны прибыть на призывные участки для медосмотра.

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