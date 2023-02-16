Государственный бюджет Украины на 2023 год сохраняет социальные стандарты на уровне, который сложился на 1 января 2023 года.

Для перерасчетов пенсий, последняя из которых запланирована на март, нужны соответствующие средства и все решения об индексации безусловно обеспечены соответствующим ресурсом.

Об этом рассказал глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает "Апостроф".

На данное время прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, к которому привязывается размер минимальной пенсии, составляет 2093 гривны.

Как отметил глава ПФУ, уже в прошлом году был достигнут результат, когда для разных возрастов пенсионеров, имеющих полный страховой стаж 20/25 лет (для женщин/мужчин) или 30/35 лет (для женщин/мужчин), минимальный размер пенсионной выплаты был установлен выше прожиточного минимума 2300, 2500, 2600, 3000 гривен.

Ранее сообщалось, что рост потребительских цен в январе 2023 года по сравнению с декабрем составил 0,8%, с январем прошлого года 26% (в декабре составлял 26,6%).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в январе к предыдущему месяцу 0,7%, к прошлогоднему январю 23,3%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год выросли на 33%.

Больше всего за год подорожали яйца - на 77% и фрукты на 73,3%.

Цены на рыбопродукты выросли на 45,5%, овощи — 34%, сахар — 31,8%, масло сливочное — 29,1%, хлеб и хлебопродукты — 28,8%, макаронные изделия — на 27,2%, мясо — 24,1%, молоко — 19,3%, подсолнечное масло — 15,6%.

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