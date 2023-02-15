Украинцы за границей могут остаться без пенсий, данные о получателях пенсии будут проверяться.

Министерство финансов готовит методику верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания, которое вместо пенсии получают бывшие судьи.

Она предусматривает пересмотр права на получение пенсии и денежного содержания теми, кто выехал на постоянное место жительства за границу.

Текст проекта опубликовала Федерация профсоюзов Украины.

Данные о получателях пенсии будут проверяться и уже на основании этих проверок выплаты могут быть аннулированы в зависимости от такой информации о:

смерти реципиента и/или его законного представителя;

группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срока, на который устанавливается инвалидность;

постоянного проживания реципиента за границей.

По итогу сообщается, что информация Пенсионного фонда будет сравниваться с данными из автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных.

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