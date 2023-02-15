Министерство финансов готовит методику верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания, которое вместо пенсии получают бывшие судьи.
Она предусматривает пересмотр права на получение пенсии и денежного содержания теми, кто выехал на постоянное место жительства за границу.
Текст проекта опубликовала Федерация профсоюзов Украины.
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Данные о получателях пенсии будут проверяться и уже на основании этих проверок выплаты могут быть аннулированы в зависимости от такой информации о:
смерти реципиента и/или его законного представителя;
группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срока, на который устанавливается инвалидность;
постоянного проживания реципиента за границей.
По итогу сообщается, что информация Пенсионного фонда будет сравниваться с данными из автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных.
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