Министерство финансов готовит методику верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания, которое вместо пенсии получают бывшие судьи.

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Она предусматривает пересмотр права на получение пенсии и денежного содержания теми, кто выехал на постоянное место жительства за границу.

Текст проекта опубликовала Федерация профсоюзов Украины.

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Данные о получателях пенсии будут проверяться и уже на основании этих проверок выплаты могут быть аннулированы в зависимости от такой информации о:

смерти реципиента и/или его законного представителя;
группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срока, на который устанавливается инвалидность;
постоянного проживания реципиента за границей.

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По итогу сообщается, что информация Пенсионного фонда будет сравниваться с данными из автоматизированных информационных систем, реестров, баз данных.

Напомним, бесплатные продукты для украинцев: кто и как может оформить заявку на помощь.

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.