Многие украинцы пересели на альтернативные виды транспорта из-за подорожания топлива.

В Украине сейчас пользуется спросом электротранспорт, скутеры и мопеды. Однако следует помнить, что для этого нужно иметь специальные открытые категории в водительских правах, передает "Апостроф".

Чтобы управлять мопедом или скутером, необходимо открыть водительские права категории "А1". С категориями "А" или "В" запрещено ездить на таком транспорте даже если человек умеет это делать.

За такое нарушение по ст. 126 КУоАП предусмотрен штраф в размере 3400 грн, если "поймают" впервые. Если же "хитрый" или невнимательный водитель нарушит второй раз - придется заплатить уже 40 800 грн. К тому же за повторное нарушение лишают водительских прав сроком от 5 до 7 лет. В некоторых ситуациях даже могут изьять скутер или мопед.

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