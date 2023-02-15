В Полтаве подростки попали в скандал после вечеринки, где играла российская попса.

Об этом рассказал журналист Константин Андриюк, выложив соответствующее видео.

Молодежь Полтавы на видео "отрывается" под Инстасамку, Басту, Моргенштерна и т.д.

В заведении, где развлекались подростки подчеркнули, что они только предоставляли в аренду помещение организаторам ивента, не устраивая дискотеку, не продавая на нее билеты и не решали, какие треки будут играть.

Поскольку организатор нарушил договоренности, руководство заведения прибыло на место проведения мероприятия и прекратило его досрочно.

"Дико((( Батьки напевно при посадах, і ніхто не воює..... тому їм весело і вони не відчувають війну",

"Вони не гідні бути українцями,позор!",

"Якщо з їхніх рідних, хто небудь був би на передовій, або ,недай Бог би втратили кого небудь їм би так весело небуло. А так чого невеселитись..."

"Завжди так вважав і стверджую. Все починається з сім'ї. Які цінності дасть дитині батько і мати, так і буде".

Напомним, Конфликт произошел из-за украинского языка в супермаркете: продавщицу в итоге уволили.

Как сообщала Politeka, Штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.

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