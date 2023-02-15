Об этом рассказал журналист Константин Андриюк, выложив соответствующее видео.
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В заведении, где развлекались подростки подчеркнули, что они только предоставляли в аренду помещение организаторам ивента, не устраивая дискотеку, не продавая на нее билеты и не решали, какие треки будут играть.
Поскольку организатор нарушил договоренности, руководство заведения прибыло на место проведения мероприятия и прекратило его досрочно.
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"Дико((( Батьки напевно при посадах, і ніхто не воює..... тому їм весело і вони не відчувають війну",
"Вони не гідні бути українцями,позор!",
"Якщо з їхніх рідних, хто небудь був би на передовій, або ,недай Бог би втратили кого небудь їм би так весело небуло. А так чого невеселитись..."
"Завжди так вважав і стверджую. Все починається з сім'ї. Які цінності дасть дитині батько і мати, так і буде".
Напомним, Конфликт произошел из-за украинского языка в супермаркете: продавщицу в итоге уволили.
Как сообщала Politeka, Штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.
Также Politeka писала, что Судьям с пенсией больше 150 тысяч грн хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.