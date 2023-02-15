После удаления "зубов мудрости" девушка впала в кому, передает "vsim.ua".
Удаление зубов 29-летней женщине производили под общим наркозом. Процедура должна была длиться около полутора часов, но все затянулось. Мужу погибшей – Михаилу позвонили из клиники и сообщили, что пациентка имеет угнетение дыхания. Мужчину пригласили, чтобы решить, что делать дальше.
В клинике Михаил увидел жену без сознания, она не дышала.
"Первый у меня вопрос был, почему жену не подключили к аппарату искусственной вентиляции. У них не было ни ларингоскопа, ни трубки ларингоскопической. На пальце у Оксаны был только пульсоксиметр и подключен тонометр. Другой вопрос - почему они не вызывали "скорую" сразу, когда это все произошло. А только тогда, когда я приехал", - рассказал Михаил.
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Скорая забрала женщину в областной сердечно-сосудистый центр, где у нее диагностировали кому III степени - это самая глубокая кома, которая может быть.
В коме Оксана была больше месяца. 2 февраля Оксана скончалась. Без матери остался трехлетний сын.
В Хмельницком районном управлении полиции проинформировали, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Сейчас идут следственные действия.
Напомним, "врачи" отобрали последние деньги у пенсионерки: якобы хотели делать операцию дочери.
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