В Хмельницком молодая девушка умерла после визита к стоматологу.

После удаления "зубов мудрости" девушка впала в кому, передает "vsim.ua".

Удаление зубов 29-летней женщине производили под общим наркозом. Процедура должна была длиться около полутора часов, но все затянулось. Мужу погибшей – Михаилу позвонили из клиники и сообщили, что пациентка имеет угнетение дыхания. Мужчину пригласили, чтобы решить, что делать дальше.

В клинике Михаил увидел жену без сознания, она не дышала.

"Первый у меня вопрос был, почему жену не подключили к аппарату искусственной вентиляции. У них не было ни ларингоскопа, ни трубки ларингоскопической. На пальце у Оксаны был только пульсоксиметр и подключен тонометр. Другой вопрос - почему они не вызывали "скорую" сразу, когда это все произошло. А только тогда, когда я приехал", - рассказал Михаил.

Скорая забрала женщину в областной сердечно-сосудистый центр, где у нее диагностировали кому III степени - это самая глубокая кома, которая может быть.

В коме Оксана была больше месяца. 2 февраля Оксана скончалась. Без матери остался трехлетний сын.

В Хмельницком районном управлении полиции проинформировали, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Сейчас идут следственные действия.

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