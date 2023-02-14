В аварии в Умани погибли двое рабочих-автодорожников, водителя задержали и поместили под стражу. Следователи открыли уголовное производство.
ДТП произошло 13 февраля , около 14:20 часов, недалеко от села Нестеровка Уманского района. На автодороге рабочие автодорожники ремонтировали дорожное полотно. При выполнении работ работники установили знаки – «дорожные работы» и «ограничение скорости».
Предварительно правоохранители установили, что 45-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль дорожной службы. Двое мужчин 39 и 43 лет, которые находились рядом.
Водитель грузового автомобиля задержан. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ТС). Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
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