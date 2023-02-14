Хотя до конца лета 2022 цены на яйца в Украине радовали своей стабильностью, осенью они шокировали всех быстрым ростом.

В прошлом году в Украине рекордно подорожали продукты - из-за войны цены выросли более чем на 25%. О том, стоит ли украинцам ожидать дальнейшую инфляцию и что будет с ценами на свинину и куриные яйца рассказала OBOZREVATEL Светлана Литвин, аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).

Хотя до конца лета 2022 цены на яйца в Украине радовали своей стабильностью, осенью они шокировали всех быстрым ростом.

Куриные яйца в Украине в 2022 году подорожали на 76%. Продукт стал лидером по удорожанию. В свою очередь, свинина выросла в цене на 35%. Будет ли продолжаться эта тенденция, возможно ли стоимость яиц начнет снижаться? По прогнозам эксперта, свинина и яйца вскоре могут подешеветь.

"Будет наблюдаться стабилизация и даже частичное незначительное снижение. Для обеих этих категорий была характерна временная приостановка возобновления поголовья в начале войны в условиях дальнейшей неопределенности. Однако сейчас поголовье кур-несушек и свиней постепенно увеличивается, мы уже можем фиксировать стабилизацию цен, и в перспективе возможно снижение", – сказала специалистка.

Институт аграрной экономики прогнозирует, что на нынешнем уровне цена яиц в Украине будет сохраняться примерно до Пасхи 2023 (16 апреля). А уже ближе к маю начнется ее понижение (на 10-15%).

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