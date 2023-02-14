До февраля-2022 наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то с начала вторжения рф активизировались другие.

Завладение персональными данными и деньгами из-за фишинговых ссылок остается самым популярным мошенничеством в Украине. Кроме того, после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества.

Об этом рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Евгений Дороганов в эфире "Суспільне.Спротив".

По его словам, если до февраля-2022 наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались другие.

В частности, мошенничество трансформировалось. Появились новые виды, а именно: мошенничество под предлогом перевозок граждан из горячих точек, сдача в аренду жилья убегающим от войны гражданам. Также на арену вышли псевдоволонтеры и якобы предоставляющие услугу по пересечению госграницы гражданам призывного возраста.

Евгений Дороганов уточнил, те, кто обещает вывезти украинцев за границу, на самом деле не предоставляют такой услуги. Аферисты просто получают предоплату и исчезают со связи.

Однако и мошенничество с онлайн-торговлей тоже никуда не делось. В начале полномасштабной войны его уровень значительно снизился, но теперь снова возвращается к довоенным показателям.

Чего нельзя делать

1.Передавать свои персональные данные. Например, если звонят из банка и представляются сотрудником, не следует называть никакую информацию.

2. Переводить деньги "на эмоциях" и без проверки. Если звонят и говорят, что родственник или кто-то из близких попал в беду и нужно быстро перечислить средства, свяжитесь с этим родственником.

3. Пренебрегать интернет-гигиеной. Если мы говорим о распространении вредоносного программного обеспечения, то надо думать, куда кликаешь.

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