Завладение персональными данными и деньгами из-за фишинговых ссылок остается самым популярным мошенничеством в Украине. Кроме того, после начала полномасштабной войны изменились самые популярные схемы онлайн-мошенничества.
Об этом рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Евгений Дороганов в эфире "Суспільне.Спротив".
По его словам, если до февраля-2022 наиболее распространенным был обман в интернет-магазинах, то теперь активизировались другие.
В частности, мошенничество трансформировалось. Появились новые виды, а именно: мошенничество под предлогом перевозок граждан из горячих точек, сдача в аренду жилья убегающим от войны гражданам. Также на арену вышли псевдоволонтеры и якобы предоставляющие услугу по пересечению госграницы гражданам призывного возраста.
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Евгений Дороганов уточнил, те, кто обещает вывезти украинцев за границу, на самом деле не предоставляют такой услуги. Аферисты просто получают предоплату и исчезают со связи.
Однако и мошенничество с онлайн-торговлей тоже никуда не делось. В начале полномасштабной войны его уровень значительно снизился, но теперь снова возвращается к довоенным показателям.
Чего нельзя делать
1.Передавать свои персональные данные. Например, если звонят из банка и представляются сотрудником, не следует называть никакую информацию.
2. Переводить деньги "на эмоциях" и без проверки. Если звонят и говорят, что родственник или кто-то из близких попал в беду и нужно быстро перечислить средства, свяжитесь с этим родственником.
3. Пренебрегать интернет-гигиеной. Если мы говорим о распространении вредоносного программного обеспечения, то надо думать, куда кликаешь.
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