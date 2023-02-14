В компании рассказали, что уже сформировали новые счета за использованный газ в прошлом месяце уже сформированы. Не так давно в сети обсуждалась тема необходимости получения бумажных платежек за газ.
На сегодняшний день, квитанции, как и раньше, приходят по почте после 20 числа ежемесячно. Некоторые категории клиентов не могут отказаться от них.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в этот раз также опубликовала для потребителей информацию о счетах за газ. В компании отметили, что счета за потребленный в январе 2023 газ уже сформированы.
Сумму к уплате формируют на основе данных, которые облгаз передает Нафтогазу. Каждый месяц после 20 числа Укрпочта доставляет потребителям бумажные счета. Потому после 20 февраля украинцы уже получат квитанции и смогут их оплатить.
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Также в этот раз в сети добавили информацию для потребителей, не желающих больше ждать бумажные платежки:
Счет ведь можно получить с помощью онлайн сервисов. Получить платежки можно в чатах GASUA в социальных сетях или же в личном кабинете. Также счет посылают на электронную почту.
Еще один способ – это получить счет в терминалах самообслуживания.
После того, как потребитель получает платежку в электронном или бумажном виде, он должен заплатить за газ в течение нескольких дней.
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