В Нафтогазе объяснили ранее, что есть категория клиентов, которым действительно сложно отказаться от бумажных платежек.

В компании рассказали, что уже сформировали новые счета за использованный газ в прошлом месяце уже сформированы. Не так давно в сети обсуждалась тема необходимости получения бумажных платежек за газ.

На сегодняшний день, квитанции, как и раньше, приходят по почте после 20 числа ежемесячно. Некоторые категории клиентов не могут отказаться от них.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в этот раз также опубликовала для потребителей информацию о счетах за газ. В компании отметили, что счета за потребленный в январе 2023 газ уже сформированы.

Сумму к уплате формируют на основе данных, которые облгаз передает Нафтогазу. Каждый месяц после 20 числа Укрпочта доставляет потребителям бумажные счета. Потому после 20 февраля украинцы уже получат квитанции и смогут их оплатить.

Также в этот раз в сети добавили информацию для потребителей, не желающих больше ждать бумажные платежки:

Счет ведь можно получить с помощью онлайн сервисов. Получить платежки можно в чатах GASUA в социальных сетях или же в личном кабинете. Также счет посылают на электронную почту.

Еще один способ – это получить счет в терминалах самообслуживания.

После того, как потребитель получает платежку в электронном или бумажном виде, он должен заплатить за газ в течение нескольких дней.

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