Известно, что в прошлом году президент Украины ввел в 2022 году мораторий на повышение тарифов. Как минимум до конца военного положения и еще полгода после его завершения тарифы будут неизменными. Об этом пишет "gsminfo".
Однако запрет на повышение цен на тарифы не касается повышений цен на холодную воду и электроэнергию. Как оказывается, НКРЭК может контролировать тарифы только для крупных водоканалов.
Что касается небольших, то они имеют право самостоятельно регулировать их.
О подорожании воды практически на 20% заявили в следующих пунктах:
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- Староконстантинов на Хмельнитчине повысят тарифы на 13,84% до 56,84 гривен за кубометр.
- пгт Новое Кировоградской области, где тариф повышен с 28,69 до 49,83 гривен за кубометр;
- Буска Львовской области – на 18% – до 61,64 гривны за кубометр;
- Мукачево здесь же планируют поднять цены фактически вдвое: с 28,69 гривен до 59,79 гривен за куб.
Все коммунальные предприятия, заявившие о подорожании, называют для этого одну и ту же причину: увеличение расходов на электроэнергию.
Мы также писали, пенсионный фонд Украины рассказал, какие категории украинцев имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В денежной форме можно получить льготу на оплату коммуналки, а также приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива или сжиженного газа.
Напомним, молочка в Украине становится элитным продуктом.
Также сообщалось, что в цене взлетел популярный фрукт.
Кромме того, Politeka.net писала, что украинцы переживают из-за того, что не могут дождаться субсидий.