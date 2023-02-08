В Украине ожидается рост цен на молочные продукты в магазинах, виной тому является постоянные отключения света.

В столице из-за постоянных отключений света, вызванных ударами российских оккупантов по критической инфраструктуре, вырастет в цене молочка.

Об этом рассказал член парламентского комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук, передают "Комментарии".

"Прежде всего кризис в энергосистеме влияет на глубокую переработку. Это на молочную продукцию, где есть большая потребность в электроэнергии и непрерывный процесс производства в течение суток. Если производство остановить на 2-3 часа, может испортиться все сырье и понесут большие потери. Поэтому переработчики вынуждены были установить генераторы и зависит, сколько он в день работает", – рассказал Соломчук.

Для того, чтобы покрыть расходы, производители будут вынуждены поднимать цены.

Сдержать резкое подорожание способны небольшие производители, продающие молоко неподалеку от своих предприятий и тратящие меньше топлива на доставку.

Большие предприятия во время войны максимально переориентировались на выпуск молока и сыров с длительными сроками хранения, а скоропортящиеся йогурты и кефиры начали производить под заказ торговых сетей.

Таким образом, молочка в Украине будет не всем по караману.

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