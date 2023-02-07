Пенсионный Фонд Украины сделал важное сообщение о выплатах субсидий и пенсий, пишет Politeka.net со ссылкой на ПФУ.

Так, согласно сообщению, по состоянию на 6 февраля 11,9 млрд грн профинансировано на пенсионные выплаты, в том числе 2,8 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 9,1 млрд грн – через уполномоченные банки – на счета пенсионеров зачислено 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта", по состоянию на 05 февраля доставлено 26,2% профинансированных сумм.

Кроме того, 3 млрд грн профинансировано на выплату жилищных субсидий и льгот, 710,6 млн грн – на страховые выплаты, в том числе 262,9 млн грн – на оплату больничных.

В то же время некоторые из получателей сообщили, что денег не дождались.

«Подскажите пожалуйста, почему на сегодняшний день нет субсидии? Она назначена у нас. Харьков, Ощадбанк», «Здравствуйте, скажите пожалуйста, когда будут выплачивать субсидию», - бьют тревогу украинцы.

В Пенсионном Фонде ответили на жалобы, посоветовав людям обращаться в сервисный центр непосредственно в регионе, где они проживают.

«По состоянию на 04.02.2023, Пенсионный фонд Украины профинансировал выплату жилищных субсидий.

Для выяснения обстоятельств рекомендуем обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины в Вашем регионе, предоставив больше информации о себе», - сообщили в ПФУ.

Напомним, средний размер субсидий с 1 января 2023 составляет 1 700-1 800 грн в месяц. На эти нужды бюджетом в текущем году предусмотрено 37,9 миллиарда гривен.

Напомним, далеко не все украинцы теперь могут позволить себе колбасу – цена за кг бьет рекорды.

Также сообщалось, что часть украинцев осталась без субсидии – как исправить проблему.

Кроме того, Politeka.net писала, что выплаты возрастут после нового решения – сколько денег и кому ждать.