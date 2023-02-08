Об этом стало известно благодаря информации экономического портала Minfin.

Согласно открытым данным, по состоянию на 8 февраля бананы прибавили в цене больше гривны, их средняя цена 71,22 грн за кг. Так, в магазинах цены расположились следующим образом: Auchan - 72,00 грн.; Metro - 72,00 грн.; Novus - 69,99 грн.; Varus - 70,90 грн.

Яблоки также немного поднялись в цене. В первые дни февраля некоторые виды яблок подорожали сразу на несколько гривен.

Если взглянуть на ситуацию в супермаркетах, то ценовая картина выглядит вот так: украинские яблоки в Varus - 13,90 грн., а в Novus - 10,99 грн. Средняя цена составляет - 12,45 грн.; яблоки Айдаред в Auchan -17,60 грн., а вот в Varus - 17,50 грн. Средняя цена "айдареда" - 17,55 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подскочили цены на сало и колбасу , стало известно, как изменилась стоимость этих продуктов в феврале.

Ценник на вареную докторскую колбасу за месяц взлетел с 290,77 грн/кг до 314,40 грн/кг. Вареная колбаса докторская в феврале подорожала с 226,31 грн/кг до 251,90 грн/кг.

Напомним, далеко не все украинцы смогут позволить себе колбасу: цена за кг бьет рекорды.

А еще Politeka сообщала, что продолжительные отключения света: какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить

Также Politeka писала, что безналичных выплат больше не будет: украинцы начнут получать субсидии по-новому.