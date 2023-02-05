В Украине резко подскочили цены на сало и колбасу , стало известно, как изменилась стоимость этих продуктов в феврале.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин, передает "Хвиля".

По состоянию на 4 февраля понизились цены на все виды свинины.

Свиная грудинка подешевела до 170,56 грн/кг. Килограмм лопатки снизился в цене с 162,24 грн до 160,35 грн. Ошеек подешевел с 197,44 грн/кг до 192,15 грн/кг. Ценник на ребра опустился с 165,90 грн/кг до 160,96 грн/кг. Шашлык подешевел с 187,60 грн/кг до 172,45 грн/кг.

Сало прибавило в цене больше двух гривен, составив 272,15 грн/кг. Средняя стоимость домашнего сала осталась на уровне прошлого месяца – 189,00 грн/кг.

Ценник на вареную докторскую колбасу за месяц взлетел с 290,77 грн/кг до 314,40 грн/кг. Вареная колбаса докторская в феврале подорожала с 226,31 грн/кг до 251,90 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине на лук наблюдается высокий спрос, а его запасы в некоторых хозяйствах уже практически закончились.

Цены на этот овощ выросли до 30-35 грн/кг ($0,82-0,96/кг). Ценник 35 грн/кг ($0,96/кг) стал рекордным за всю историю независимости Украины.

Таким образом, цена на лук достигла максимума за все годы независимости Украины.

Причиной резкого повышения стоимости лука являются перебои с электричеством, из-за чего овощ портится.

Также эксперты отмечают значительное сокращение импорта этого товара в Украину.

Напомним, рост цен на продукты наконец сбавит обороты: названы новые сроки.

А еще Politeka сообщала, что продолжительные отключения света: какими продуктами нужно запастись и как их правильно хранить

Также Politeka писала, что безналичных выплат больше не будет: украинцы начнут получать субсидии по-новому.