Инфляция в Украине будет замедляться, а экономика вернется к устойчивому обновлению.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в НБУ, подводя итог январского Инфляционного отчета по обновленному макропрогнозу.

В Нацбанке заверили, что инфляция и дальше будет оставаться контролируемой и постепенно замедляться с весны этого года: до 18,7% в 2023 году, 10,4% в 2024 году и 6,7% в 2025 году.

Что касается цен на продукты, то в НБУ заверили, что темпы роста также начнут замедляться уже весной 2023 года.

"А в 2024 году ожидается существенное снижение продовольственной инфляции и ее стабилизация на уровне 3-4%", - рассказали в НБУ.

Также отмечается, что полноценное восстановление экономики ожидается в последующие годы.

"По прогнозам НБУ, в 2024 году экономика вырастет на 4,1%, а в 2025 году - еще на 6,4%", - сообщили в Нацбанке.

Добавим, ранее стало известно, что оборот наличных денег в кассах банков за 2022 год снизился по сравнению с предыдущим годом.

Так, объем поступлений наличных в кассы банков за 2022 год составил 2 195,2 млрд грн, что меньше на 12,9% по сравнению с 2021 годом.

Причинами этого в НБУ назвали последствия военной агрессии России – снижение экономической активности, разрушение инфраструктуры и вынужденная миграция украинцев за границу.

Напомним, в Украине взлетел в цене популярный овощ, когда ждать падения стоимости.

Также сообщалось, что украинцев ошеломил ценник на яйца, выше уже некуда.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" сделали важное объяснение по расчету суммы.