С феврале украинцы, получающие субсидии на оплату коммуналки, должны самостоятельно снимать средства со счетов и перечислять коммунальным предприятиям за полученные услуги.

Как рассказала заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Житомирской области Светлана Антонюк, безналичной выплаты льгот больше не будет.

С февраля безналичную оплату за пользование коммунальными услугами отменят.

«Если человек открыл счет в банке, то эти деньги будут начисляться туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не предоставил информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк», — говорит специалист.

По словам представителя Пенсионного фонда, в таком случае человеку необходимо обратиться в Ощадбанк и получить средства.

После этого можно открыть личный счет в любом банке для того, чтобы в дальнейшем получать перечисление денег.

«Человек должен сам снять эти деньги и сам оплатить пользование жилищно-коммунальными услугами непосредственно коммунальным предприятиям и организациям», — отметили в Пенсионном фонде.

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