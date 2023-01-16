Пресс-служба Киевской таможни опубликовала подборку самых резонансных нарушений, выявленных таможенниками в 2022 году.

Столичные таможенники составили топ задержаний в 2022 году, как до начала полномасштабной войны, так и после нее.

Так, например, таможенники обнаружили 15-ти сантиметровый драгоценный камешек в посылке.

330-граммовую глыбу янтаря кинологическая команда Киевской таможни обнаружила в международной посылке, которая отправлялась из Ровно в одну из стран Персидского залива – Кувей.

Рыночная стоимость этого камешка немалая – около 37 тысяч гривен.

Также таможня обнаружена 71 старинная монета, старейшей из которых около 2 000 лет.

Разоблачены сразу восемнадцать попыток незаконной пересылки двумя гражданами из города Хмельницкого в США, Канаду и Чили старинных монет, признанных исторической ценностью.

Среди выявленного римские денарии, полденьги, солиды, деньги и т.д.

Также выявлена циничная попытка столичных предпринимателей во время войны ввезти для наживы на основании поддельных документов почти 400 бронежилетов с баллистическими пластинами IV класса защиты общей стоимостью более 3 млн грн.

На партию бронежилетов дельцы предоставили в таможенный контроль Сертификат конечного потребителя, якобы изданный подразделением военного формирования.

Во время проверки таможенники выяснили, что документ, предоставленный в качестве основания для таможенного оформления бронежилетов, подделан.

Изъятые бронежилеты были оперативно переданы в одну из воинских частей ВСУ.

Также были выявлены запчасти к огнестрельному оружию на Ростовщину, живые соколы в Катар, элитная текила на миллион гривен у пассажирки в «Борисполе», 200 кг димедрола под видом косметики, 2,5 тонны российских фумигаторов, ввозимых как турецкие, 20 тысяч электронных млн гривен.

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