Объявление о продаже было размещено на сайте "Violity".
"Полная коллекция серебряных монет НБУ. Все монеты в банковском состоянии. Только личная встреча. Оплата наличными", – говорится в сообщении.
Список серебряных монет НБУ большой, в каталоге нумизматической продукции самого регулятора есть приблизительно 357 наименований.
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Ранее сообщалось, что украинскую монету продают за 45 тысяч гривен, стало известно, чем она отличается от остальных.
Стоимость монеты обусловлена материалом чеканки - она была изготовлена из серебра.
монета отчеканена в 1992 году;
реставрации не поддавалась.
Большинство разновидностей монет в 50 копеек 1992 года не являются ценными. Но некоторые из-за своих особенностей, высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, разновидность 1АГс. Как она выглядит:
- средний зуб трезубца - острый и узкий;
- промежутки между листком и отростком – в виде трапеции.
- гурт с 8 насечками.
50-копеечные монеты разновидности 2.1БАм также ценятся. По словам специалистов, "находили лишь несколько раз". Ее особенности:
- средний зуб трезубца – округлый, толстый;
- третье зерно первого колоса закрытое;
- верх правого нижнего листа – с зазубриной.
- гроздь №1 – имеет 5 ягод, гроздь №3 – имеет 4 ягоды.
Напомним, пресс-служба Киевской таможни опубликовала подборку самых резонансных нарушений, выявленных таможенниками в 2022 году.
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