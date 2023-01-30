В Украине за 1,599 млн гривен продают коллекцию серебряных монет НБУ, стало известно, как она выглядит.

Объявление о продаже было размещено на сайте "Violity".

"Полная коллекция серебряных монет НБУ. Все монеты в банковском состоянии. Только личная встреча. Оплата наличными", – говорится в сообщении.

Список серебряных монет НБУ большой, в каталоге нумизматической продукции самого регулятора есть приблизительно 357 наименований.

Ранее сообщалось, что украинскую монету продают за 45 тысяч гривен, стало известно, чем она отличается от остальных.

Стоимость монеты обусловлена материалом чеканки - она была изготовлена из серебра.

монета отчеканена в 1992 году;

реставрации не поддавалась.

Большинство разновидностей монет в 50 копеек 1992 года не являются ценными. Но некоторые из-за своих особенностей, высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, разновидность 1АГс. Как она выглядит:

средний зуб трезубца - острый и узкий;

промежутки между листком и отростком – в виде трапеции.

гурт с 8 насечками.

50-копеечные монеты разновидности 2.1БАм также ценятся. По словам специалистов, "находили лишь несколько раз". Ее особенности:

средний зуб трезубца – округлый, толстый;

третье зерно первого колоса закрытое;

верх правого нижнего листа – с зазубриной.

гроздь №1 – имеет 5 ягод, гроздь №3 – имеет 4 ягоды.

Напомним, пресс-служба Киевской таможни опубликовала подборку самых резонансных нарушений, выявленных таможенниками в 2022 году.

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