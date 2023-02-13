Некоторые украинцы в этом году могут получить скидку в 25%, 50%, а кто-то – все 100%. Об этом сообщает ПФУ.

Согласно постановлению Кабмина №389 от 04.06.2015, льготы можно получить на оплату: квартплаты, платы за услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, а также управление многоквартирным домом; коммунальных услуг, топлива и сжиженного газа.

В денежной форме можно получить льготу на оплату коммуналки, а также приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива или сжиженного газа.

Льготу назначают на год. Чтобы получить ее, нужно среднемесячный доход семьи рассчитать на одного человека, и если сумма не превышает размер дохода, то это дает право на льготу.

Кто имеет право на 100% скидку:

Украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной или родители, жена/муж такого лица, если он умер;

Бывшие педагогические, медицинские и фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники библиотек в сельской местности и поселках городского типа, ушедших на пенсию;

Жители сельской местности и поселков городского типа, которые работают или работали в музеях и т.д.

Кто имеет право на 50% скидку:

Многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов/попечителей;

Семья лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших/умерших/пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

Украинцы, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту/болезни/выслуге лет, а также ставшие лицами с инвалидностью во время исполнения служебных обязанностей и их семья;

Жена/муж умерших из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и опекуны детей умерших из этого же числа, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

Семьи, имеющие ребенка с инвалидностью;

Участники войны;

Отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований.

Напомним, молочка в Украине становится элитным продуктом.

Также сообщалось, что в цене взлетел популярный фрукт.

Кромме того, Politeka.net писала, что украинцы переживают из-за того, что не могут дождаться субсидий.