13-летняя Вероника и 15-летняя Анастасия смогли вернуться обратно в Украину из российской депортации и рассказали, как к ним относились в стране-оккупанте.

Как пишет Politeka.net, сестры Анастасия и Вероника попали в россию из оккупированной части Луганской области, ведь туда их забрала мать. Но она умерла и подростки оказались в детском доме, где над ними издевались, сообщает 24-й канал.

Отмечается, что их мать решила уехать в россию, так как там жил ее брат. Но семья там поселилась в общежитии, а потом женщина заболела и умерла из-за инсульта. В декабре сестры Анастасия и Вероника уже оказались в детском доме.

"Когда узнали, что я из Украины – это был ад. Я не хотела ходить в училище. Меня оскорбляли. Я несколько дней отходила и мне хватило. Там злые дети, очень злые", - поделилась Анастасия в интервью.

Но подросткам повезло, ведь они общались со своей сестрой Екатериной, которая осталась в Украине. Она решила оформить попечительство над детьми и местные власти максимально быстро помогли с документами, чтобы Анастасию и Веронику не отдали на усыновление в россии. После этого Екатерине удалось вернуть сестер в Украину.

Сейчас все сестры находятся на Волыни, где уже подыскивают жилье побольше, чтобы всем было комфортно. Девушки планируют вернутся к учебе в украинской школе, но пока дистанционно.

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