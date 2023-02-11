В Пенсионном фонде назвали главную причину, из-за которой украинцев могут лишить субсидии.

Однако, льготу могут забрать, если у человека будут долги по коммуналке, о чем сообщается в издании «На пенсии».

Украинцам могут прекратить выплачивать жилищную субсидию, если есть задолженность.

В Пенсионном фонде назвали сумму долга за коммуналку, при которой происходит отказ, если подать заявку на продление или оформление субсидии.

Если задолженность за коммуналку не оплачивается более 3 месяцев или сумма долга превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 680 грн, то на субсидию можно не рассчитывать.

Субсидию платят только до окончания отопительного сезона, то есть до мая, анализ задолженностей будут проводить уже после его завершения. Таким образом, граждане могут получить все субсидийные выплаты, предусмотренные на отопительный сезон 2022/2023.

Мы также писали, некоторые украинские пенсионеры могут остаться без выплат. О принятии изменений в закон сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Кабмин одобрил изменения в закон, которые дают Пенсионному фонду доступ к информации о пересечении гражданами границ Украины, а также об их въезде в зону оккупации или пребывании на оккупированной территории. Не исключается, что в случае выезда пенсионера он может лишиться пенсионных выплат.

Напомним, молочка в Украине становится элитным продуктом.

Также сообщалось, что в цене взлетел популярный фрукт.

Кромме того, Politeka.net писала, что украинцы переживают из-за того, что не могут дождаться субсидий.