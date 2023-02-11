Шестилетняя школьница, попавшая 25 января под колеса легкового авто в поселке Торчин Луцкого района, находилась в реанимации Волынской областной детской больницы, а сегодня, 10 февраля, умерла.

Это Информационное агентство ВолыньPost подтвердили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

Правоохранители в рамках уголовного производства по факту ДТП проводят инженерно-транспортные экспертизы, результаты которых будут известны впоследствии, – рассказали ранее в полиции.

Напомним, водитель Daewoo допустил наезд на 6-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Девочка все время находилась в коме.

Популярные статьи сейчас

Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."

Коррупционеры совсем обнаглели: вскрылись огромные масштабы хищений на таможне

"Угрожает взорвать себя и окружающих": полицейские получили пугающее сообщение

"Уже лежит донос": Ахеджакова поплатилась за поддержку Украины и приняла тяжелое решение

"Как оберег": девушка, выжившая в Днепре, рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась
Показать еще

Напомним, 10 февраля около 20 часов произошло ДТП возле села Медическое Дубовиковской сельской территориальной громады Синельниковского района Днепропетровщины.

На месте спасатели установили, что легковой автомобиль Daewoo Lanos съехал с автодороги в кювет и врезался в дерево.

До прибытия пожарно-спасательного подразделения сотрудники полиции и медицинские работники из автомобиля изъяли шестерых пострадавших: двух женщин, 1997 и 2001 годов рождения, и четырех детей – мальчика, 2018 года рождения, и троих девочек, 2018, 2020 и 2021 годов рождения.

Напомним, генератор унес жизнь украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.

Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она ​​стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.