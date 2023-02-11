Шестилетняя школьница, попавшая 25 января под колеса легкового авто в поселке Торчин Луцкого района, находилась в реанимации Волынской областной детской больницы, а сегодня, 10 февраля, умерла.
Это Информационное агентство ВолыньPost подтвердили в секторе коммуникации полиции Волынской области.
Правоохранители в рамках уголовного производства по факту ДТП проводят инженерно-транспортные экспертизы, результаты которых будут известны впоследствии, – рассказали ранее в полиции.
Напомним, водитель Daewoo допустил наезд на 6-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Девочка все время находилась в коме.
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Напомним, 10 февраля около 20 часов произошло ДТП возле села Медическое Дубовиковской сельской территориальной громады Синельниковского района Днепропетровщины.
На месте спасатели установили, что легковой автомобиль Daewoo Lanos съехал с автодороги в кювет и врезался в дерево.
До прибытия пожарно-спасательного подразделения сотрудники полиции и медицинские работники из автомобиля изъяли шестерых пострадавших: двух женщин, 1997 и 2001 годов рождения, и четырех детей – мальчика, 2018 года рождения, и троих девочек, 2018, 2020 и 2021 годов рождения.
Напомним, генератор унес жизнь украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.
Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.