Для таких заемщиков банки разработали льготные условия погашения кредита, предлагают реструктуризацию, но воспользоваться такими услугами могут не все, сообщает minfin.com.ua.
Украинка рассказала , что полтора года назад взяла у А-Банка кредит на строительство дома в Макарове Киевской области. Дом построили, но через несколько месяцев началась война и его полностью разрушил враг.
Женщина обратилась в банк с просьбой пойти ей на уступки и не начислять проценты за пользование кредитом или хотя бы их уменьшить. Свою просьбу она подкрепила копиями всех необходимых документов, подтверждающих разрушение дома.
«Перезвонила дама и сообщила, что, к сожалению, % за пользование кредитом банк будет начислять и даже не сможет уменьшить их, поскольку деньги были взяты на строительство дома, а не на дом. Абсурд, конечно. Как исключение, предложили нам не вносить минимальный платеж, но % за месяц по полной ставке все равно будут начислены. То есть чем раньше мы кредит закроем, тем меньше мы должны банку», — пишет автор отзыва.
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Женщине пришлось продать машину и погасить кредит и проценты, начисленные за 9 месяцев войны.
В пресс-службе финучреждения объяснили, что не смогли помочь в решении проблемы клиента из-за нехватки информации.
«К сожалению, в полученном отзыве о работе банка отсутствует информация о данных клиента для возможности пересмотра истории обращений и причин отказа. По нашему запросу в личные сообщения, пользователь Elena8888888 личных данных не предоставил, на повторный запрос от 06.02.2023 г. ответ также не поступил», — говорят работники банка.
В банке отметили, что были сделаны и другие шаги по выяснению всех обстоятельств по данному случаю.
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