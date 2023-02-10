Многие украинцы из-за войны остались без жилья, а в худшем положении оказались те, кто не успел за него выплатить кредит.

Для таких заемщиков банки разработали льготные условия погашения кредита, предлагают реструктуризацию, но воспользоваться такими услугами могут не все, сообщает minfin.com.ua.

Украинка рассказала , что полтора года назад взяла у А-Банка кредит на строительство дома в Макарове Киевской области. Дом построили, но через несколько месяцев началась война и его полностью разрушил враг.

Женщина обратилась в банк с просьбой пойти ей на уступки и не начислять проценты за пользование кредитом или хотя бы их уменьшить. Свою просьбу она подкрепила копиями всех необходимых документов, подтверждающих разрушение дома.

«Перезвонила дама и сообщила, что, к сожалению, % за пользование кредитом банк будет начислять и даже не сможет уменьшить их, поскольку деньги были взяты на строительство дома, а не на дом. Абсурд, конечно. Как исключение, предложили нам не вносить минимальный платеж, но % за месяц по полной ставке все равно будут начислены. То есть чем раньше мы кредит закроем, тем меньше мы должны банку», — пишет автор отзыва.

Женщине пришлось продать машину и погасить кредит и проценты, начисленные за 9 месяцев войны.

В пресс-службе финучреждения объяснили, что не смогли помочь в решении проблемы клиента из-за нехватки информации.

«К сожалению, в полученном отзыве о работе банка отсутствует информация о данных клиента для возможности пересмотра истории обращений и причин отказа. По нашему запросу в личные сообщения, пользователь Elena8888888 личных данных не предоставил, на повторный запрос от 06.02.2023 г. ответ также не поступил», — говорят работники банка.

В банке отметили, что были сделаны и другие шаги по выяснению всех обстоятельств по данному случаю.

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