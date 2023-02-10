О принятии изменений в закон сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Кабмин одобрил изменения в закон, которые дают Пенсионному фонду доступ к информации о пересечении гражданами границ Украины, а также об их въезде в зону оккупации или пребывании на оккупированной территории. Не исключается, что в случае выезда пенсионера он может лишиться пенсионных выплат.

Законопроект предлагает обязать Государственную пограничную службу передавать ПФУ для реализации полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования информацию о гражданах, которые пересекали границу Украины или въезжали/выезжали на временно оккупированную территорию Украины через контрольные пункты.

Текста законопроекта нет в открытом доступе. Информации о том, как он будет работать на практике также пока нет.

Ранее украинцам рассказали, что они могут увеличить показатель зарплаты, от которого зависит размер будущей пенсии.

Речь идет об индивидуальном показателе зарплаты - при расчете пенсии также учитывается и средний показатель по стране.

Для того, чтобы "увеличить" свою зарплату для расчета пенсии можно:

исключить "невыгодные" периоды работы с низким официальным окладом;

доплатить единый социальный взнос (ЕСВ) дополнительно к тому, что уже заплатил работодатель.

Зарплата учитывается в формуле расчета пенсии в виде коэффициента. Для этого нужно взять зарплату за каждый месяц и разделить ее на среднюю зарплату по стране. Чем выше итоговый коэффициент, тем лучше.

При расчете разрешается использовать так называемую оптимизацию заработка, то есть, механизм, который позволяет исключить до 60 месяцев из расчета.

Однако есть ограничения - все эти месяцы должны идти в трудовую подряд, а общая их продолжительность не должна превышать 10% от всего стажа.

Чем больше у человека страхового стажа, тем выше пенсия.

Напомним, молочка в Украине становится элитным продуктом.

Также сообщалось, что в цене взлетел популярный фрукт.

Кромме того, Politeka.net писала, что украинцы переживают из-за того, что не могут дождаться субсидий.