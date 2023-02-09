Семейные разборки украинцев в Польше закончились гибелью двух мужчин, две женщины пострадали.

ЧП произошло в городе польском городе Быдгощ. В результате драки на фоне ревности двое мужчин 22 и 25 лет погибли, 25-летняя женщина находится в очень тяжелом состоянии. Также телесные повреждения получила 71-летняя женщина. Все участники инцидента были гражданами Украины. Подробности трагедии сообщило издание PAP.

В квартире во время драки также находились двое детей: девочки трех и пяти лет не пострадали, с ними работают психологи.

Полицейские установили, что потасовка произошла между бывшим мужем и нынешним сожителем 25-летней женщины. Пострадавшая 71-летняя женщина – ее бабушка.

Сообщается, что украинка вместе с детьми и бабушкой переехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Ее бывший муж проживал в Польше еще до полномасштабной войны.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что в сети распространяется очередная волна фейковых сообщений о вручении повесток украинцам призывного возраста за границей. В частности, пророссийские медиа сообщают, что в польских городах Познань и Тарнов мужчины-украинцы начали получать повестки.

"‼️ Предостерегаем! Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако они не имеют права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете", — говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, генератор унес жизнь украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.

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