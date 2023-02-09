ЧП произошло в городе польском городе Быдгощ. В результате драки на фоне ревности двое мужчин 22 и 25 лет погибли, 25-летняя женщина находится в очень тяжелом состоянии. Также телесные повреждения получила 71-летняя женщина. Все участники инцидента были гражданами Украины. Подробности трагедии сообщило издание PAP.
В квартире во время драки также находились двое детей: девочки трех и пяти лет не пострадали, с ними работают психологи.
Полицейские установили, что потасовка произошла между бывшим мужем и нынешним сожителем 25-летней женщины. Пострадавшая 71-летняя женщина – ее бабушка.
Сообщается, что украинка вместе с детьми и бабушкой переехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Ее бывший муж проживал в Польше еще до полномасштабной войны.
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Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что в сети распространяется очередная волна фейковых сообщений о вручении повесток украинцам призывного возраста за границей. В частности, пророссийские медиа сообщают, что в польских городах Познань и Тарнов мужчины-украинцы начали получать повестки.
"‼️ Предостерегаем! Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако они не имеют права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете", — говорится в сообщении ЦПД.
Напомним, генератор унес жизнь украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.
Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.