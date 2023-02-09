В результате ДТП в Киеве 9 февраля с участием автомобиля скорой помощи пострадали, по предварительной информации, шесть человек, в том числе маленький ребенок .

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

"Предварительно известно, что автомобиль скорой помощи, на котором были включены звуковой и световой спецсигналы, двигался по улице Вячеслава Чорновила со стороны проспекта Воздухофлотского." перекинулся на бок. "Скорая" перевозила младенца в больницу. В настоящее время с ней столкнулся внедорожник Grand Сherokee, в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок», – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе маленький ребенок. Ее передали медикам для дальнейшей госпитализации, проинформировали в полиции.

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями).

Напомним, генератор унес жизнь украинского военного: недавно вернулся из Бахмута.

Также сообщалось о гибели молодой девушки в Сумской области - она ​​стала жертвой обстрела со стороны российских оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ДТП, которое произошло в центре Киева.