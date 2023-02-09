Некоторые знаки Зодиака могут остаться без денег уже весной.

Астрологи рассказали, кого в ближайшие несколько месяцев может настигнуть беда, передает "Униан".

Овен

Астрологи считают, что если Овны начнут терять деньги из-за своей же безответственности, то от них начнут отворачиваться друзья.

Вместе с ними уйдет последняя надежда на счастье. А потому пересмотрите свои привычки и избегайте ситуаций, которые могут лишить вас денег.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют Близнецам задуматься о вложении своих денег во что-то ценное. Тогда вы сможете сохранить свои сбережения, а соблазн спустить всю зарплату на вечеринку для друзей, которые совсем это не ценят - пропадет.

Ранее сообщалось, что февраль будет непростым для метеозависимых людей, многие украинцы могут ощущать недомогание.

Календарь магнитных бурь составлен с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS научных международных метеолабораторий мира.

С 7 по 10 февраля Землю накроет магнитная буря средней силы.

7-10 февраля ожидается магнитная буря с К-индексом 4. К-индекс - показатель геомагнитной активности, который является классификатором геомагнитной бури.

Он описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала: значения колеблются от 0 до 9.

Геомагнитные колебания прогнозируются на 19-21 февраля.

Напомним, лютые морозы до -22 ворвутся в Украину, но есть и хорошие новости: когда ждать потепление.

Также Politeka сообщала, что ранней весны ждать не стоит: февраль начнется со снегопадов и метели, когда ждать непогоды.

А еще Politeka писала о том, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.