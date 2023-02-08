Повышение температуры в Украине ожидается не раньше выходных.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Итак, греемся, утепляемся, пока столбики термометров не передумают немного подняться вверх. А передумают они ориентировочно с 11-13 февраля", - написала синоптик.

В то же время, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе погода в Украине будет морозной и с периодическими осадками.

Температура воздуха в Украине будет на 1-4 градуса ниже нормы, а холоднее всего будет на западе страны.

В частности, по его данным, 9 февраля в Карпатах и на Прикарпатье ночью ударит мороз до -22...-17 °С, днем -9...-4 °С.

Ранее сообщалось, что февраль будет непростым для метеозависимых людей, многие украинцы могут ощущать недомогание.

Календарь магнитных бурь составлен с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS научных международных метеолабораторий мира.

С 7 по 10 февраля Землю накроет магнитная буря средней силы.

7-10 февраля ожидается магнитная буря с К-индексом 4. К-индекс - показатель геомагнитной активности, который является классификатором геомагнитной бури.

Он описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала: значения колеблются от 0 до 9.

Геомагнитные колебания прогнозируются на 19-21 февраля.

Напомним, дожди и мокрый снег ворвутся в Украину с приходом февраля: в каких областях ждать непогоды.

Также Politeka сообщала, что ранней весны ждать не стоит: февраль начнется со снегопадов и метели, когда ждать непогоды.

А еще Politeka писала о том, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.