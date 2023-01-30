В Украине резко изменится погода, синоптики предупреждают о дождях и мокром снеге.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 31 января минусовая погода будет на всей территории Украині.

На западе, севере и юге нашей страны синоптики прогнозируют 1-3 градуса мороза. Ощутимый минус будет в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях – до 4 градусов ниже нуля.

В Киеве 31 января прогнозируют мокрый снег, ожидается 1-3 градуса мороза днем и до +1 в течение дня.

1 февраля дожди и мокрый снег ожидаются практически во всех областях нашей страны, но в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму без существенных осадков.

На западе Украины будет наблюдаться небольшое потепление, вплоть до +5 на Закарпатье.

В восточных регионах ночью температура опуститься до -4 градусов,днем ожидается 0…+2.

В Киеве в первый день февраля пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.

Напомним, украинцам дадут по 6600 гривен: кого это касается и как оформить выплату.

Также Politeka сообщала, что детей начнут лишать наследства, известна причина

А еще Politeka писала, кто из украинских пенсионеров получит допвыплаты.

В Украине в 2023 году не только проиндексируют пенсии, но и прибавят к ним доплату.