Как сообщили в "Праве на защиту", получать помощь могут не только переселенцы.

Главные критерии, по которым будут определять приоритетность предоставления выплат:

ВПЛ, которые переместились после 24.02.22 и имеют уязвимости из перечня ниже;

лица, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская; и имеют уязвимости из Перечня ниже;

люди, которые вернулись в свои места постоянного жительства после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 г. и имеют уязвимости из Перечня ниже.

Кроме того существует ряд еще некоторых требований, в частности, человек, претендующий на выплаты, не должен уже получать помощь от международных организаций и иметь доход более 5400 гривен на человека.

Список обязательных критериев уязвимости

Люди из приведенного ниже перечня могут подать заявку на денежную помощь:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше).

семья, которую возглавляет одна одинокая/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет.

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей.

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Подать заявку на выплаты от ООН можно в ряде областей Украины работают пункты регистрации, а также мобильные выездные пункты.

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