В Украине в 2023 году не только проиндексируют пенсии, но и прибавят к ним доплату.

В частности, это касается тех, кому в этом году исполнится 70, 75 и 80 лет.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №849.

В соответствии с постановлением "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем", пенсионеры будут получать доплату в размере от 300 до 600 гривен в зависимости от возраста.

Пенсионеры, которые в 2023 году достигнут 70 лет, получат доплату к пенсии в размере 300 гривен. Тем, кому исполнится 75, прибавят 456 гривен, в то время как 80-летним получателям пенсии будут доплачивать 579 гривен.

К слову, согласно законодательству Украины, даже если потребитель не пользовался газом в течение года, но подключен к трубе, он все равно должен оплатить доставку газа.

Чтобы не платить за доставку газа, труба должна быть отрезана, а факт зафиксирован в документах.

Для потребителей с нулевым потреблением, а также для тех, кто пользовался газом менее девяти месяцев, НКРЭКУ ввела минимальный платеж за доставку газа.

Он рассчитывается исходя из действующих норм потребления газа и зависит от имеющихся у потребителя газовых приборов.

Напомним, украинцам дадут по 6600 гривен: кого это касается и как оформить выплату.

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