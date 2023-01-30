В частности, это касается тех, кому в этом году исполнится 70, 75 и 80 лет.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина №849.
В соответствии с постановлением "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем", пенсионеры будут получать доплату в размере от 300 до 600 гривен в зависимости от возраста.
Пенсионеры, которые в 2023 году достигнут 70 лет, получат доплату к пенсии в размере 300 гривен. Тем, кому исполнится 75, прибавят 456 гривен, в то время как 80-летним получателям пенсии будут доплачивать 579 гривен.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Будет всего три часа с понедельника: ситуация с электричеством значительно ухудшилась в одной из областей
Готовится за 15 минут: Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил украинцев новым рецептом
"Цена борьбы высока, а цена поражения значительно выше": Залужный обратился с важным посланием
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
К слову, согласно законодательству Украины, даже если потребитель не пользовался газом в течение года, но подключен к трубе, он все равно должен оплатить доставку газа.
Чтобы не платить за доставку газа, труба должна быть отрезана, а факт зафиксирован в документах.
Для потребителей с нулевым потреблением, а также для тех, кто пользовался газом менее девяти месяцев, НКРЭКУ ввела минимальный платеж за доставку газа.
Он рассчитывается исходя из действующих норм потребления газа и зависит от имеющихся у потребителя газовых приборов.
Напомним, украинцам дадут по 6600 гривен: кого это касается и как оформить выплату.
Также Politeka сообщала, что детей начнут лишать наследства, известна причина
А еще Politeka писала, что братья до смерти забили третьего после похорон матери