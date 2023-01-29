Снежная погода ожидается на следующей неделе, особенно в первые дни февраля.
Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.
Уже с 28 января на юге страны, особенно в Одесской области, пройдут снегопады разной мощности.
В воскресенье, 29 января такая погода будет и в центральной части Украины.
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Периодически осадки в виде дождя и снега в первые дни февраля пройдут по всей территории страны.
С 3 февраля в Украину может добраться мощный циклон с юга. По всей стране будут сильные и очень сильные снегопады, метели. В южных областях будут сильные дожди с переходом в мощный снегопад.
Ранее сообщалось, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.
Погода в конце января и начале февраля в Украине ожидается морозной.
Во второй декаде февраля осадков будет больше, температура воздуха будет преимущественно плюсовая.
"Во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, но и осадков значительно увеличится - преимущественно в виде дождей и мокрого снега", - прогнозирует Щедрин.
Третья декада последнего зимнего месяца будет напоминать раннюю весну, ведь будет наблюдаться теплая погода от -2 до +14 градусов днем в зависимости от региона, а ночью от -2 до +7 градусов.
Напомним, магнитные бури в феврале - названы опасные даты, как улучшить самочувствие.
Кроме того, сообщалось, что в Украину ворвутся циклон и атмосферные фронты, погода резко изменится.
Также Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.