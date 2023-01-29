Синоптики прогнозируют в ближайшие дни мощные снегопады почти по всей территории Украины.

Снежная погода ожидается на следующей неделе, особенно в первые дни февраля.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Уже с 28 января на юге страны, особенно в Одесской области, пройдут снегопады разной мощности.

В воскресенье, 29 января такая погода будет и в центральной части Украины.

Периодически осадки в виде дождя и снега в первые дни февраля пройдут по всей территории страны.

С 3 февраля в Украину может добраться мощный циклон с юга. По всей стране будут сильные и очень сильные снегопады, метели. В южных областях будут сильные дожди с переходом в мощный снегопад.

Ранее сообщалось, что погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.

Погода в конце января и начале февраля в Украине ожидается морозной.

Во второй декаде февраля осадков будет больше, температура воздуха будет преимущественно плюсовая.

"Во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, но и осадков значительно увеличится - преимущественно в виде дождей и мокрого снега", - прогнозирует Щедрин.

Третья декада последнего зимнего месяца будет напоминать раннюю весну, ведь будет наблюдаться теплая погода от -2 до +14 градусов днем в зависимости от региона, а ночью от -2 до +7 градусов.

Напомним, магнитные бури в феврале - названы опасные даты, как улучшить самочувствие.

Кроме того, сообщалось, что в Украину ворвутся циклон и атмосферные фронты, погода резко изменится.

Также Politeka.net писала, что украинцы оказались в плену ледяной стихии.