Если у вас есть дела на открытом воздухе, позаботиться об их решении нужно уже сейчас.

Такой совет дала известный синоптик Наталья Диденко, предупреждая об изменениях погоды, пишет Politeka.net.

По словам Диденко, уже завтра, 28 января, циклончик по имени Jan появится над Крымом и будет «забрасывать» мокрый снег и дождь на южную часть Украины.

В воскресенье, 29 января, циклон сдвинется на Приазовье, поэтому осадки распространятся еще и на восточные области и часть Днепропетровщины.

"На остальной территории Украины на выходных из явлений - разве что туманы, то есть, без существенных осадков", - сообщила синоптик.

Температура воздуха в ночные часы будет морозной, а именно ожидается – 2-7 градусов, в течение дня столбики термометров будут преимущественно вблизи нуля.

«В Киеве 28-29 января серьезные осадки маловероятны. Ночью -2-5 градусов, в дневные часы предполагается от 2 градусов мороза до 1 тепла», - рассказала Диденко, добавив, что на дорогах будет гололедица.

А вот с 30 января, с понедельника, осадков станет еще больше. По словам синоптика, зайдут атмосферные фронты с запада, северо-запада Европы.

«Снег и мокрый снег будут выпадать периодически, будет красиво, хоть как-то осадки перебьют другой картинкой эту надоедливую серую плотную облачность, однако ситуация на дорогах усложнится. Водители, осторожно!», - подчеркнула Наталья Диденко.

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