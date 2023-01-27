Такой совет дала известный синоптик Наталья Диденко, предупреждая об изменениях погоды, пишет Politeka.net.
По словам Диденко, уже завтра, 28 января, циклончик по имени Jan появится над Крымом и будет «забрасывать» мокрый снег и дождь на южную часть Украины.
В воскресенье, 29 января, циклон сдвинется на Приазовье, поэтому осадки распространятся еще и на восточные области и часть Днепропетровщины.
"На остальной территории Украины на выходных из явлений - разве что туманы, то есть, без существенных осадков", - сообщила синоптик.
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Температура воздуха в ночные часы будет морозной, а именно ожидается – 2-7 градусов, в течение дня столбики термометров будут преимущественно вблизи нуля.
«В Киеве 28-29 января серьезные осадки маловероятны. Ночью -2-5 градусов, в дневные часы предполагается от 2 градусов мороза до 1 тепла», - рассказала Диденко, добавив, что на дорогах будет гололедица.
А вот с 30 января, с понедельника, осадков станет еще больше. По словам синоптика, зайдут атмосферные фронты с запада, северо-запада Европы.
«Снег и мокрый снег будут выпадать периодически, будет красиво, хоть как-то осадки перебьют другой картинкой эту надоедливую серую плотную облачность, однако ситуация на дорогах усложнится. Водители, осторожно!», - подчеркнула Наталья Диденко.
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