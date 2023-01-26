Февраль 2023 года отметится несколькими мощными магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на самочувствие. Узнайте, когда будут магнитные бури в феврале 2023 и как уберечь здоровье. Об этом пишет 1plus1.ua.

Магнитные бури: календарь на февраль 2023 года

В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности, что может привести к ухудшению самочувствия. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней. Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:

  • 5 февраля – мощная магнитная буря. Рекомендуется избегать тяжелой работы.
  • 7 февраля – магнитная буря средней интенсивности. Придерживайтесь правильного питания и проводите больше времени на свежем воздухе.
  • 10 февраля – сильная магнитная буря. В этот день стоит избегать конфликтов.
  • 15 февраля – слабая магнитная буря. Метеозависимым людям рекомендуется отдыхать.

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Магнитные бури в феврале: возможное влияние на здоровье

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В феврале прогнозируются сильные магнитные бури. Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение,
  • раздражительность и подавленное настроение,
  • повышение или снижение давления,
  • нарушение сна,
  • боль в суставах,
  • апатия и тревога,
  • беспричинная депрессия,
  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы,
  • обострение хронических заболеваний.

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В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы уберечь здоровье и облегчить свое состояние, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

  • Вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью.
  • Иметь полноценный отдых и здоровый сон.
  • Пить больше обычной чистой воды, травяного чая.
  • Отказаться от кофе и алкоголя.
  • Стараться избегать стресса.
  • Проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

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