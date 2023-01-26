Февраль 2023 года отметится несколькими мощными магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на самочувствие. Узнайте, когда будут магнитные бури в феврале 2023 и как уберечь здоровье. Об этом пишет 1plus1.ua.
Магнитные бури: календарь на февраль 2023 года
В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности, что может привести к ухудшению самочувствия. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней. Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:
- 5 февраля – мощная магнитная буря. Рекомендуется избегать тяжелой работы.
- 7 февраля – магнитная буря средней интенсивности. Придерживайтесь правильного питания и проводите больше времени на свежем воздухе.
- 10 февраля – сильная магнитная буря. В этот день стоит избегать конфликтов.
- 15 февраля – слабая магнитная буря. Метеозависимым людям рекомендуется отдыхать.
Магнитные бури в феврале: возможное влияние на здоровье
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В феврале прогнозируются сильные магнитные бури. Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:
- головная боль и головокружение,
- раздражительность и подавленное настроение,
- повышение или снижение давления,
- нарушение сна,
- боль в суставах,
- апатия и тревога,
- беспричинная депрессия,
- нарушения в работе сердечно-сосудистой системы,
- обострение хронических заболеваний.
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В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы уберечь здоровье и облегчить свое состояние, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:
- Вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью.
- Иметь полноценный отдых и здоровый сон.
- Пить больше обычной чистой воды, травяного чая.
- Отказаться от кофе и алкоголя.
- Стараться избегать стресса.
- Проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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