Календарь безопасных и опасных для самочувствия дней, как себе помочь во время магнитных бурь.

Февраль 2023 года отметится несколькими мощными магнитными бурями, которые могут негативно повлиять на самочувствие. Узнайте, когда будут магнитные бури в феврале 2023 и как уберечь здоровье. Об этом пишет 1plus1.ua.

Магнитные бури: календарь на февраль 2023 года

В феврале 2023 года ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности, что может привести к ухудшению самочувствия. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней. Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:

5 февраля – мощная магнитная буря. Рекомендуется избегать тяжелой работы.

7 февраля – магнитная буря средней интенсивности. Придерживайтесь правильного питания и проводите больше времени на свежем воздухе.

10 февраля – сильная магнитная буря. В этот день стоит избегать конфликтов.

15 февраля – слабая магнитная буря. Метеозависимым людям рекомендуется отдыхать.

Магнитные бури в феврале: возможное влияние на здоровье

В феврале прогнозируются сильные магнитные бури. Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

головная боль и головокружение,

раздражительность и подавленное настроение,

повышение или снижение давления,

нарушение сна,

боль в суставах,

апатия и тревога,

беспричинная депрессия,

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы,

обострение хронических заболеваний.

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В зависимости от интенсивности магнитные бури способны повлиять даже на здорового человека. Чтобы уберечь здоровье и облегчить свое состояние, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

Вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью.

Иметь полноценный отдых и здоровый сон.

Пить больше обычной чистой воды, травяного чая.

Отказаться от кофе и алкоголя.

Стараться избегать стресса.

Проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

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