Подтоплено десятки домохозяйств, прямое сообщение нарушено с более чем 10 населенными пунктами.

Всему виной – зимнее наводнение на Черниговщине, сообщает «УНИАН».

В департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА сообщили, что из-за повышения уровня воды в реке Днепр произошло подтопление 131 домохозяйства в четырех населенных пунктах Черниговского района (с. Мнев, с. Пустынки, пгт Радуль и пгт Любеч).

В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Также подтоплен участок автодороги Пустынки – Рудня.

Кроме того, зимнее наводнение на Десне стало причиной прекращения траснпортного сообщения с тремя населенными пунктами Новгород-Северского района – с. Бирино, с. Подгорное и с. Прокоповка. Транспорт передвигается со стороны Сумской области.

Также автомобилистам стоит учитывать, что из-за увеличения уровня воды в Сейме временно прекращено движение транспорта временной переправой на автодороге М 02 Копти-Глухов-Бачевск возле Батурина Нежинского района.

Движение транспорта к восьми населенным пунктам Нежинского района осуществляется со стороны Сумщины.

Гидрометеорологи Черниговской области отмечают, что в этом году наблюдается самый большой зимний паводок на Десне за почти 130 лет наблюдений.

По словам начальника ОВА Вячеслава Чауса, понтонные переправы на Десне и реке Вить не работают, водители пользуются альтернативными путями объезда.

Добавим, ранее ледяная пробка в семь километров спровоцировала наводнение на Киевщине.

Из-за огромного скопления льда на реке Десна вода поднялась на несколько метров.

ГСЧС сообщалшло, что из-за этого уже подтоплены несколько десятков домохозяйств в Броварском районе, в частности, в селах Пуховка, Зазимье, Рожны. Добраться до некоторых домов можно было разве что вброд.

Лед пришлось подрывать саперам.

Напомним, в трагедии на переправе через Десну выжил только один.

Также сообщалось, что молодая украинка погибла на глазах у родителей, детей и любимого.

Также сообщалось, что в Киевской области произошла семейная драма - муж облил бензином свою гражданскую жену и поджег.