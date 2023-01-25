Всему виной – зимнее наводнение на Черниговщине, сообщает «УНИАН».
В департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА сообщили, что из-за повышения уровня воды в реке Днепр произошло подтопление 131 домохозяйства в четырех населенных пунктах Черниговского района (с. Мнев, с. Пустынки, пгт Радуль и пгт Любеч).
В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Также подтоплен участок автодороги Пустынки – Рудня.
Кроме того, зимнее наводнение на Десне стало причиной прекращения траснпортного сообщения с тремя населенными пунктами Новгород-Северского района – с. Бирино, с. Подгорное и с. Прокоповка. Транспорт передвигается со стороны Сумской области.
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Также автомобилистам стоит учитывать, что из-за увеличения уровня воды в Сейме временно прекращено движение транспорта временной переправой на автодороге М 02 Копти-Глухов-Бачевск возле Батурина Нежинского района.
Движение транспорта к восьми населенным пунктам Нежинского района осуществляется со стороны Сумщины.
Гидрометеорологи Черниговской области отмечают, что в этом году наблюдается самый большой зимний паводок на Десне за почти 130 лет наблюдений.
По словам начальника ОВА Вячеслава Чауса, понтонные переправы на Десне и реке Вить не работают, водители пользуются альтернативными путями объезда.
Добавим, ранее ледяная пробка в семь километров спровоцировала наводнение на Киевщине.
Из-за огромного скопления льда на реке Десна вода поднялась на несколько метров.
ГСЧС сообщалшло, что из-за этого уже подтоплены несколько десятков домохозяйств в Броварском районе, в частности, в селах Пуховка, Зазимье, Рожны. Добраться до некоторых домов можно было разве что вброд.
Лед пришлось подрывать саперам.
Напомним, в трагедии на переправе через Десну выжил только один.
Также сообщалось, что молодая украинка погибла на глазах у родителей, детей и любимого.
Также сообщалось, что в Киевской области произошла семейная драма - муж облил бензином свою гражданскую жену и поджег.