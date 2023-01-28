Погода в феврале будет нестабильной, однако вторая половина последнего зимнего месяца прогнозируется теплой.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин для "ТСН".

Погода в конце января и начале февраля в Украине ожидается морозной.

"Где-то до 5-7 февраля ожидаем прохладный характер погоды. По всей стране температура воздуха днем упадет до -4-6 градусов и до -7-9 градусов мороза ночью, а местами даже до -14 градусов. В то же время существенные осадки маловероятны, только на западе Украины будут периодически пролетать снегопады", - говорит синоптик.

Во второй декаде февраля осадков будет больше, температура воздуха будет преимущественно плюсовая.

"Во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, но и осадков значительно увеличится - преимущественно в виде дождей и мокрого снега", - прогнозирует Щедрин.

Третья декада последнего зимнего месяца будет напоминать раннюю весну, ведь будет наблюдаться теплая погода от -2 до +14 градусов днем в зависимости от региона, а ночью от -2 до +7 градусов.

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