Мужчина напал на 85-летнюю бабушку, а затем уснул возле ее дома.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Бабушка рассказала, что живет одна. Вдруг в ее дверь кто-то постучался. Когда она открыла, увидела незнакомца, который искал выпивку.

Пенсионерка отказала и заперла дверь. Однако через некоторое время он вернулся, но в этот раз был агрессивен - мужчина оттолкнул пожилую женщину от входа и пинками требовал отдать ему ценности.

Чтобы спастись от обидчика, хозяйка вынесла ему свои сбережения – 1800 гривен. Нагловатец забрал деньги и ушел.

"Бабушка запомнила его отдельные приметы и цвет верхней одежды. Поэтому полицейские в первую очередь обследовали близлежащие сельские улицы. Оказалось, что подобного парня видели в здешнем магазине, где он покупал водку и сигареты. Его самого правоохранители заметили недалеко от дома заявительницы", - сообщили правоохранители .

Мужчину задержали в неадекватном состоянии. Пенсионерка узнала обидчика.

33-летний нападающий ехал под хмельком рейсовым автобусом в райцентр, но вышел на остановке и направился в первый дом в поисках выпивки.

Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

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