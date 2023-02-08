Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Бабушка рассказала, что живет одна. Вдруг в ее дверь кто-то постучался. Когда она открыла, увидела незнакомца, который искал выпивку.
Пенсионерка отказала и заперла дверь. Однако через некоторое время он вернулся, но в этот раз был агрессивен - мужчина оттолкнул пожилую женщину от входа и пинками требовал отдать ему ценности.
Чтобы спастись от обидчика, хозяйка вынесла ему свои сбережения – 1800 гривен. Нагловатец забрал деньги и ушел.
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"Бабушка запомнила его отдельные приметы и цвет верхней одежды. Поэтому полицейские в первую очередь обследовали близлежащие сельские улицы. Оказалось, что подобного парня видели в здешнем магазине, где он покупал водку и сигареты. Его самого правоохранители заметили недалеко от дома заявительницы", - сообщили правоохранители .
Мужчину задержали в неадекватном состоянии. Пенсионерка узнала обидчика.
33-летний нападающий ехал под хмельком рейсовым автобусом в райцентр, но вышел на остановке и направился в первый дом в поисках выпивки.
Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.
Напомним, подлец вырвал из рук пенсионерки деньги у банкомата: видео из камер наблюдения.
Также сообщалось, что пьяная толпа избила помощника терробороны на глазах у ребенка: все закончилось трагически.
Кроме того, Politeka.net писала, что мошенник выманил у пенсионерки миллионы гривен, подробности: Лично приехал за деньгами.